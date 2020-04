Coronavirus, vigilia di Pasqua con oltre 12mila sanzioni (Di domenica 12 aprile 2020) E’ stata una vigilia di Pasqua con oltre 12mila sanzioni. 53 le persone che hanno violato la quarantena. ROMA – E’ stata una vigilia di Pasqua con oltre 12mila sanzioni. Secondo i dati comunicati dal Viminale, nella giornata di sabato 11 aprile 2020 è stata registrata una crescita di non rispetto delle norme del 20% con 53 persone che hanno deciso di violare la quarantena. Numeri in netta crescita rispetto ai giorni scorsi e soprattutto che confermano l’intenzione da parte di molti italiani di non rispettare le norme anti-Coronavirus per andare nelle seconde case. Seconde case prese d’assalto, record di segnalazioni E in queste ultime ore non sono mancate le segnalazioni per la presenza di diverse persone nei luoghi turistici italiani. Molto probabilmente si tratta degli italiani che sono riusciti ad eludere i posti di blocco per ... Leggi su newsmondo Coronavirus - tornano le code chilometriche davanti ai supermercati alla vigilia di Pasqua

Chiese chiuse per Coronavirus : la protesta dei cattolici alla vigilia del mercoledì delle ceneri (Di domenica 12 aprile 2020) E’ stata unadicon. 53 le persone che hanno violato la quarantena. ROMA – E’ stata unadicon. Secondo i dati comunicati dal Viminale, nella giornata di sabato 11 aprile 2020 è stata registrata una crescita di non rispetto delle norme del 20% con 53 persone che hanno deciso di violare la quarantena. Numeri in netta crescita rispetto ai giorni scorsi e soprattutto che confermano l’intenzione da parte di molti italiani di non rispettare le norme anti-per andare nelle seconde case. Seconde case prese d’assalto, record di segnalazioni E in queste ultime ore non sono mancate le segnalazioni per la presenza di diverse persone nei luoghi turistici italiani. Molto probabilmente si tratta degli italiani che sono riusciti ad eludere i posti di blocco per ...

LaStampa : Coronavirus, alla vigilia di Pasqua raddoppiano i contagi a Roma - vaticannews_it : #11aprile #SabatoSanto Vigilia di #Pasqua. Appello CCEE: una candela alla finestra in segno di speranza. #COVID?19… - repubblica : Coronavirus in Italia, alla vigilia di Pasqua +20% di sanzioni per i furbetti dell'autocertificazione [aggiornament… - NewsMondo1 : Coronavirus, vigilia di Pasqua con oltre 12mila sanzioni - lucrjviola : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, alla vigilia di Pasqua +20% di sanzioni per i furbetti dell'autocertificazione [aggiornamento delle… -