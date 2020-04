Coronavirus, una bella notizia nel giorno di Pasqua: guarito il ragazzo di Guardia (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi – Stiamo vivendo giorni bui ed intensi a causa dell’emergenza Coronavirus. Una situazione che sta mettendo tutti a dura prova. Anche nel Sannio. Da Guardia Sanframondi, però, arriva uno spiraglio di luce: il giovane militare affetto da Covid-19, così come confermato dal sindaco di Guardia Floriano Panza risulta essere guarito. Come ricorderete si trattò del primo caso di Coronavirus accertato nel Sannio. La certezza della positività del ragazzo, che era rientrato in macchina dal Nord in compagnia di una ragazza casertana risultata anch’ella positiva, si ebbe il 28 febbraio. Oggi, dopo più di un mese, il ragazzo di Guardia è finalmente libero dal Covid-19. Una bella notizia che arriva proprio nel giorno di Pasqua! Queste le parole di Panza: “Ho ricevuto la notizia dal ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - un ciclista ha infranto le regole e ha preso una multa di 533 euro

