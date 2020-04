Coronavirus, un ciclista ha infranto le regole e ha preso una multa di 533 euro (Di domenica 12 aprile 2020) Le restrizioni a seguito del decreto cura Italia, si fanno sempre più stringenti e le multe per chi infrange le regole sono numerose e salatissime. Certo, i cittadini dovrebbero presentare più senso di responsabilità invece di tentare di aggirare le disposizioni e queste sanzioni, dovrebbero essere un ottimo deterrente. Ci si può spostare solo per ragioni lavorative e per urgenti esigenze, oltre che per fare la spesa. Per questo motivo nel comune di Zocca, nel modenese, un ciclista è stato mutato di 533 euro. La polizia provinciale aveva recentemente deciso di intensificare i controlli, in modo tale da coprire anche aree verdi e percorsi secondarie. Tutto ciò proprio per evitare spostamenti diversi dai motivi su citati. Per il contenimento del virus, sono perlustrati anche i percorsi naturali e della zona appenninica. Una pattuglia, durante la ... Leggi su bigodino Coronavirus - ciclista multato per la terza volta : lui rivendica di essere “persona umana soggetto di diritto internazionale”

Nel tour della città si incrocia qualche ciclista (si contano sulle dita di una mano), qualche persona a passeggio senza cane e qualcuno seduto sulle panchine di piazza Yenne. E le chiese aperte per ...

Multati invece perché sorpresi sull'argine due runner e un ciclista. Altre due persone sono state multate perché stavano raggiungendo ... delle forze dell'ordine impegnati nei controlli sul rispetto ...

