Coronavirus, ultime notizie – In Italia superati i 100mila contagi. Mattarella scrive a Papa Francesco. Viminale: oltre 12.500 sanzioni il weekend di Pasqua (Di domenica 12 aprile 2020)

Viminale, controllate quasi 600mila persone Viminale I controlli della Polizia di StatoNei giorni scorsi le sanzioni amministrative per i cittadini che non avevano rispettato le misure di contenimento erano superiori a quota 10mila. Secondo gli ultimi dati del Viminale, durante il weekend di Pasqua, il totale ha superato quota 12 mila 500. Stando ai dati dell'11 aprile, sono 104 le persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 53 per violazione dell'obbligo di quarantena mentre i titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati ...

Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa verso i 21 mila morti. In Europa i decessi salgono a 75mila (Di domenica 12 aprile 2020)

Nelle ultime 24 ore, in Toscana, 277 nuovi casi ... Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri. Questo uno dei ...

1' di lettura 12/04/2020 - Il Gores ha comunicato che su 997 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, quelli positivi risultano 92. Cala il numero quotidiano dei positivi al covid-19. Al momento i ...

