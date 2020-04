CORONAVIRUS UK | 9875 MORTI Boris Johnson dimesso da ospedale | chi governa a Londra?

SalvoDiBetta : Notizie dal Regno Unito Oggi 917 deceduti per #Coronavirus Total fina ad oggi. 9875 Boris Johnson e' ancora in Os… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS 9875

Open

in ossequio alle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Nel dettaglio, per i dirigenti delle società e gli atleti saranno programmati una serie di appuntamenti in videoconferenza, ...Un medico, contagiato dal Coronavirus, attualmente a casa in quarantena, per precisare che cosa non è andato per il verso giusto durante la sua malattia. Poi entra nel cuore della sua storia: 'La nott ...