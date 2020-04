Coronavirus, tutte le regole della "fase 2": così vivremo da maggio (Di domenica 12 aprile 2020) Gabriele Laganà Anche con la fine del lockdown si dovranno rispettare regole ben precise, come il distanziamento sociale, per evitare che il Coronavirus possa diffondersi di nuovo Se non ci saranno imprevisti, il prossimo 3 maggio avrà finalmente termine il lockdown. Dal giorno seguente, quindi, scatterà la cosiddetta "fase 2" durante la quale ci saranno sì meno restrizioni per i cittadini e le attività ma resteranno in vigore alcune misure, come il distanziamento sociale, per evitare che l’epidemia di Coronavirus riesploda. Tre organismi, il nuovo comitato diretto da Vittorio Colao, gli scienziati e i tecnici di Palazzo Chigi, stanno lavorando in coordinamento per far ripartire le attività nella massima sicurezza così da evitare nuovi casi di contagi da Coronavirus. La ripresa, che dipenderà dalla curva ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Ilaria Capua : “Tutte le stime sono sbagliate - della malattia non sappiamo ancora niente. Ma dobbiamo prepararci a cambiare tutto”

Coronavirus - la virologa : "Stime tutte sbagliate : ecco cosa ci aspetta"

