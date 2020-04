Coronavirus: sulla portaerei Theodore Roosevelt sono ben 585 i marinai positivi (Di domenica 12 aprile 2020) sulla portaerei Usa Theodore Roosevelt sono 585 i membri dell’equipaggio positivi al Coronavirus, lo scrive la Cnn citando una dichiarazione della Marina americana. Ad oggi, il 92% dei membri dell’equipaggio della USS Theodore Roosevelt e’ stato testato per il Covid-19 e 3.696 marinai che sono stati mandati a terra.L'articolo Coronavirus: sulla portaerei Theodore Roosevelt sono ben 585 i marinai positivi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Grimoldi (Lega) - ‘scandaloso Gori - infanga Lombardia sulla Rai’

