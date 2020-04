Coronavirus: sindaco Alzano, ‘Pasqua speranza ripartenza ma regna silenzio’ (2) (Di domenica 12 aprile 2020) (Adnkronos) – Parole che arrivano a poche ore dal messaggio rivolto ai cittadini del comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Il primo invito è “stiamo a casa e non abbassiamo la guardia, il contagio e il riacutizzarsi dell’epidemia può avvenire in un attimo e non ce lo possiamo permettere”. Il secondo messaggio è “l’augurio di una Buona Pasqua”, in particolare “ai malati, alle famiglie che hanno perso un proprio caro, a quelle che sono in apprensione per qualche parente malato, ma anche a ai medici e operatori sanitari che da settimane stanno duramente lavorando e che meritano il nostro massimo rispetto e supporto”. Questa “non sarà certo la solita Pasqua, quel che ci è successo ci ha tolto il fiato ed il sorriso ed anche la nostra fede ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : barcone con cento migranti verso Pozzallo - sindaco ‘no allo sbarco’

Coronavirus : infrangono quarantena per pregare - presente anche il sindaco

Frasso Telesino - l’annuncio del sindaco : tre nuovi casi di coronavirus (Di domenica 12 aprile 2020) (Adnkronos) – Parole che arrivano a poche ore dal messaggio rivolto ai cittadini del comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti dall’emergenza. Il primo invito è “stiamo a casa e non abbassiamo la guardia, il contagio e il riacutizzarsi dell’epidemia può avvenire in un attimo e non ce lo possiamo permettere”. Il secondo messaggio è “l’augurio di una Buona Pasqua”, in particolare “ai malati, alle famiglie che hanno perso un proprio caro, a quelle che sono in apprensione per qualche parente malato, ma anche a ai medici e operatori sanitari che da settimane stanno duramente lavorando e che meritano il nostro massimo rispetto e supporto”. Questa “non sarà certo la solita Pasqua, quel che ci è successo ci ha tolto il fiato ed il sorriso ed anche la nostra fede ...

Agenzia_Ansa : Folla ai riti del #VenerdìSanto a #SanMarcoinLamis in #Puglia, la procura di #Foggia acquisisce i filmati. L'Ira de… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Usa primo Paese colpito: più vittime che in Italia. Sindaco di New York vuole chiudere le sc… - repubblica : Reggio Calabria, il sindaco ai cittadini in strada: 'Non potete uscire, come ve lo devo dire?' - lucacampitello : Coronavirus: barcone con cento migranti verso Pozzallo, sindaco ‘no allo sbarco’ - palermo24h : Emergenza Coronavirus; gli auguri di Buona Pasqua del sindaco di Agira Maria Greco alla sua comunità… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus, muore imprenditore 65enne; l'ira del sindaco: «Il contagio in ospedale»

Ucciso dal Covid 19, che il noto imprenditore avrebbe contratto all’ospedale di Nocera Inferiore. La conferma arriva dal sindaco della città, Manlio Torquato: «Piangiamo un’altra vittima ma questa ...

Coronavirus: sindaco Alzano, 'Pasqua speranza ripartenza ma regna silenzio' (2)

(Adnkronos) - Parole che arrivano a poche ore dal messaggio rivolto ai cittadini del comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti dall'emergenza coronavirus. Il primo invito è "stiamo a casa ...

Ucciso dal Covid 19, che il noto imprenditore avrebbe contratto all’ospedale di Nocera Inferiore. La conferma arriva dal sindaco della città, Manlio Torquato: «Piangiamo un’altra vittima ma questa ...(Adnkronos) - Parole che arrivano a poche ore dal messaggio rivolto ai cittadini del comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti dall'emergenza coronavirus. Il primo invito è "stiamo a casa ...