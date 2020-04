Coronavirus, Protezione Civile: “Un augurio speciale a chi anche oggi è al servizio degli altri” (Di domenica 12 aprile 2020) “Amore, speranza e rinnovamento. È questo il messaggio profondo della Pasqua. Un augurio speciale a chi oggi, e non solo oggi, è di turno negli ospedali, nelle strutture di assistenza, a chi anche oggi è al servizio degli altri e si prende cura della collettività“: lo scrive si Facebook il Dipartimento della Protezione Civile.L'articolo Coronavirus, Protezione Civile: “Un augurio speciale a chi anche oggi è al servizio degli altri” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Protezione civile : in 24 ore 619 morti

Coronavirus - 100.269 contagi e 19.468 morti in Italia : bollettino Protezione Civile – DIRETTA

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Protezione Civile : “Le sanità regionali stanno provvedendo a rafforzare il personale nelle RSA” (Di domenica 12 aprile 2020) “Amore, speranza e rinnovamento. È questo il messaggio profondo della Pasqua. Una chi, e non solo, è di turno negli ospedali, nelle strutture di assistenza, a chiè alaltri e si prende cura della collettività“: lo scrive si Facebook il Dipartimento della.L'articolo: “Una chiè alaltri” Meteo Web.

SkyTG24 : #Coronavirus, in diretta l'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile ?? - RaiNews : Protezione civile: 152.271 contagiati totali in Italia, 4.694 più di ieri #coronavirus - rtl1025 : ?? Sono 30.455 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 1.985 in più di ieri. 98.273 è il numero di contagiati,… - Ryshiu88b : RT @MoriMrc: Coronavirus, von der Leyen: “anziani restino isolati fino a fine anno”. Riaprire e proteggere i più deboli. Ma la protezione d… - monsieuu : RT @MoriMrc: Coronavirus, von der Leyen: “anziani restino isolati fino a fine anno”. Riaprire e proteggere i più deboli. Ma la protezione d… -