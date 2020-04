Coronavirus: povertà, minor accesso alla sanità e necessità di lavorare. Perché negli Usa le minoranze stanno morendo 4 volte più dei bianchi (Di domenica 12 aprile 2020) Durante una conferenza stampa, venerdì, lo U.S. Surgeon General Jerome Adams – la persona a capo dei servizi sanitari per l’amministrazione – ha detto che “neri, latini, gente di colore dovrebbero evitare alcool, tabacco, droghe” per bloccare la diffusione del Covid-19. “Abbiamo bisogno che vi assumiate le vostre responsabilità – ha detto Adams -. Fatelo per la vostra abuela, per il vostro grandaddy, per la vostra Big Mama” (tutti modi per designare, nelle varie comunità, il/la patriarca di famiglia). Le affermazioni di Jerome Adams, che è afro-americano, hanno sollevato molte critiche, anche aperto sdegno. Ancora una volta, le minoranze etniche sono associate a forme di dipendenza e comportamenti negativi. In realtà il quadro è molto più complesso e non certo limitato all’uso di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Pd propone tassa per i redditi più alti contro la povertà

