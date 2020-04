Coronavirus, Papa: “Serve salario universale di base. Precari non hanno stipendio per resistere, nessun lavoratore senza diritti” (Di domenica 12 aprile 2020) “Serve un salario universale di base”. Papa Francesco, in una lettera indirizzata ai movimenti popolari in occasione della Pasqua e pubblicata da Avvenire, ha voluto ricordare tutti coloro che non hanno un reddito fisso e che soffrono particolarmente per l’instabilità economica causata dalla pandemia di Coronavirus. “Voi, lavoratori Precari, indipendenti, del settore informale o dell’economia popolare, non avete uno stipendio stabile per resistere a questo momento… e la quarantena vi risulta insopportabile”. Quindi, proprio nella missiva, il Pontefice ipotizza l’adozione di uno strumento che aiuti le fasce più deboli: “Forse è giunto il momento di pensare a una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; un salario che sia in grado ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – In Italia superati i 100mila contagi. Mattarella scrive a Papa Francesco. Viminale : oltre 12.500 sanzioni il weekend di Pasqua

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Sfilza di multe e sanzioni in Italia - Papa Francesco chiedo reddito per i più poveri

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Giuseppe Conte : “Insieme ce la faremo”. Richiama all’unità del Papa (Di domenica 12 aprile 2020) “Serve undi”.Francesco, in una lettera indirizzata ai movimenti popolari in occasione della Pasqua e pubblicata da Avvenire, ha voluto ricordare tutti coloro che nonun reddito fisso e che soffrono particolarmente per l’instabilità economica causata dalla pandemia di. “Voi, lavoratori, indipendenti, del settore informale o dell’economia popolare, non avete unostabile per resistere a questo momento… e la quarantena vi risulta insopportabile”. Quindi, proprio nella missiva, il Pontefice ipotizza l’adozione di uno strumento che aiuti le fasce più deboli: “Forse è giunto il momento di pensare a una forma di retribuzionediche riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; unche sia in grado ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Papa Francesco: “Sfida epocale per l’Unione europea. Dia prova di solidarietà anche con soluzioni inno… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Il mio pensiero va a quanti sono stati colpiti dal #coronavirus. Non è il tempo di divisioni. Si allentin… - fattoquotidiano : Coronavirus, detenuti donano 1600 euro all’ospedale Cotugno di Napoli. E Papa Francesco regala due ventilatori e ma… - Publik97670248 : ULTIMA ORA: Mentana «Se avessimo saputo che il #papa avrebbe fatto un uso personale della pasqua parlando di… - ADM_assdemxmi : RT @Avvenire_Nei: Papa: non è tempo di indifferenza, egoismo, divisioni -