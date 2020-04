Coronavirus, Papa Francesco: “Sfida epocale per l’Unione europea. Dia prova di solidarietà anche con soluzioni innovative” (Di domenica 12 aprile 2020) “Oggi l’Unione europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative”. È l’appello che Papa Francesco ha voluto rivolgere nel messaggio Urbi et Orbi in una Pasqua blindata a seguito della pandemia di Coronavirus. Da Bergoglio, che eccezionalmente non si è affacciato dalla loggia centrale della Basilica Vaticana ma ha parlato all’interno dell’edificio vuoto, parole che suonano come un assist al governo italiano in Europa. Per il Papa, infatti, se il vecchio continente non saprà rispondere a questa emergenza in modo unito, “l’alternativa è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Papa Francesco pronto per la benedizione Urbi et Orbi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Presidente Mattarella loda le parole di Papa Francesco

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Papa Francesco celebra la messa di Pasqua in una San Pietro deserta (Di domenica 12 aprile 2020) “Oggi l’Unioneha di fronte a sé una sfida, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulterioredi solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative”. È l’appello cheha voluto rivolgere nel messaggio Urbi et Orbi in una Pasqua blindata a seguito della pandemia di. Da Bergoglio, che eccezionalmente non si è affacciato dalla loggia centrale della Basilica Vaticana ma ha parlato all’interno dell’edificio vuoto, parole che suonano come un assist al governo italiano in Europa. Per il, infatti, se il vecchio continente non saprà rispondere a questa emergenza in modo unito, “l’alternativa è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al ...

Agenzia_Ansa : Il Papa in Piazza San Pietro vuota per il rito della Via Crucis LE FOTO #coronavirus #ANSA @Pontifex_it - RaiNews : Il Papa a San Pietro per la Via Crucis #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, detenuti donano 1600 euro all’ospedale Cotugno di Napoli. E Papa Francesco regala due ventilatori e ma… - CarliniVittorio : #coronavirus Papa Francesco richiama l#ue a solidarietà. Non è il tempo delle divisioni e degli egoismi. Grande PA… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Papa Francesco: “Sfida epocale per l’Unione europea. Dia prova di solidarietà anche con soluzioni innovat… -