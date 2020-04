Coronavirus, oltre 530.000 casi negli USA, si va verso i 21.000 morti: “Se il lockdown fosse iniziato prima, avremmo salvato delle vite” (Di domenica 12 aprile 2020) I casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono 530.006. Il numero dei morti va verso quota 21.000 attestandosi a 20.608. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. “Se fin dall’inizio avessimo chiuso tutto” la situazione sarebbe stata “diversa“, e alcune vite sarebbero state salvate. Lo ha detto l’immunologo americano Anthony Fauci a Cnn. “Ciò che accade in questo tipo di decisioni è complicato” ma non si può negare che agire in tempo avrebbe avuto un impatto migliore, ha aggiunto. L’immunologo ha espresso un “cauto ottimismo” sulla situazione della pandemia di Covid-19 negli Usa, sostenendo che nel Paese potrebbe esserci una diminuzione dei nuovi contagi e del tasso dei ricoveri ospedalieri. Secondo Fauci, le attività economiche in alcune zone degli Usa potrebbero ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 100.000 i positivi in Italia. Johnson dimesso dall’ospedale – DIRETTA

Coronavirus - festività blindate : oltre 5000 agenti a vigilare sul territorio campano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 100.000 le persone attualmente positive. Dati stabili, ma tornano a crescere le vittime (619) la Repubblica Donna positiva all’ospedale di Pozzuoli, 7 contagiati tra infermieri e pazienti: chiuso il reparto

La Direzione dell’ospedale, oltre ad aver praticato 608 esami rapidi già nei giorni scorsi come da protocolli di sicurezza ordinari, sta sottoponendo a tampone tutti i sanitari e i pazienti ...

Coronavirus, oltre 10mila contagi a Mosca

Il totale dei casi sale a 15.770, con 130 decessi, 24 dei quali nelle ultime 24 ore. Il maggior numero dei contagi, oltre 10mila, e dei decessi, 72, si registrano a Mosca. Oltre ai casi confermati, in ...

