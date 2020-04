Coronavirus, nel Modenese il pieno di turisti nelle seconde case (Di domenica 12 aprile 2020) Nonostante la quarantena, molte seconde case sull’Appennino Modenese sono aperte. La rabbia dei sindaci, increduli di fronte alla superficialità di tanti italiani. Molte seconde case sull’Appennino Modenese sono aperte, riempite da turisti. Nonostante la situazione, e le raccomandazioni delle autorità. Letteralmente infuriati i sindaci della zona, che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Lo riporta la ‘Gazzetta … L'articolo Coronavirus, nel Modenese il pieno di turisti nelle seconde case proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - infettivologo : “Le cose stanno andando meglio anche perché l’epidemia si è spostata nelle famiglie”

