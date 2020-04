Coronavirus, nel giorno di Pasqua in Italia 431 morti, 1.667 guariti e 4.092 nuovi casi: bilancio sfiora 20 mila vittime [DATI] (Di domenica 12 aprile 2020) Di seguito tutti i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia: oggi, nel giorno di Pasqua, ci sono stati altri 431 morti, ma ben 1.667 guariti. Abbiamo avuto anche 4.092 nuovi contagiati, su circa 47 mila tamponi effettuati. Continuano a svuotarsi gli ospedali: diminuiscono i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 156.363 contagiati 19.899 morti 34.211 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 102.253, così suddivise: 27.847 ricoverate in ospedale (28%) 3.343 ricoverate in terapia intensiva (3%) 71.063 in isolamento domiciliare (69%) Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - 10 milioni di controlli in un mese : 23mila sanzioni nel weekend di Pasqua

