Coronavirus negli USA, Trump chiese a Fauci: “Perché non lasciare inondare il Paese?” (Di domenica 12 aprile 2020) Nel giorno in cui l’Irlanda e la Gran Bretagna venivano aggiunte alla lista dei paesi a cui imporre restrizioni sui viaggi, Donald Trump ha provocato Anthony Fauci, il massimo esperto americano in malattie infettive. Durante un incontro Trump chiese a Fauci di spiegargli esattamente perché l’immunità di gregge era un’idea sbagliata. “Perché non lasciamo inondare il Paese” dal Coronavirus, chiede Trump secondo le ricostruzioni del Washington Post, che cita fonti anonime informate sui fatti. La domanda ha colto Fauci di sorpresa, confondendolo all’inizio. Poi l’esperto disse: “Presidente molte persone morirebbero”.L'articolo Coronavirus negli USA, Trump chiese a Fauci: “Perché non lasciare inondare il Paese?” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 530.000 casi negli USA - si va verso i 21.000 morti : “Se il lockdown fosse iniziato prima - avremmo salvato delle vite”

Coronavirus : povertà - mancato accesso alla sanità e niente telelavoro. Negli Usa afroamericani e latini muoiono 4 volte più dei bianchi

Coronavirus : povertà - minor accesso alla sanità e necessità di lavorare. Perché negli Usa le minoranze stanno morendo 4 volte più dei bianchi (Di domenica 12 aprile 2020) Nel giorno in cui l’Irlanda e la Gran Bretagna venivano aggiunte alla lista dei paesi a cui imporre restrizioni sui viaggi, Donaldha provocato Anthony, il massimo esperto americano in malattie infettive. Durante un incontrodi spiegargli esattamente perché l’immunità di gregge era un’idea sbagliata. “Perché non lasciamoil Paese” dal, chiedesecondo le ricostruzioni del Washington Post, che cita fonti anonime informate sui fatti. La domanda ha coltodi sorpresa, confondendolo all’inizio. Poi l’esperto disse: “Presidente molte persone morirebbero”.L'articoloUSA,: “Perché nonil Paese?” Meteo Web.

fattoquotidiano : Coronavirus: povertà, minor accesso alla sanità e necessità di lavorare. Perché negli Usa le minoranze stanno moren… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Superata quota 100mila morti nel mondo. Negli #Usa è record, 2.100 decessi in 24 ore. Gli Stati uniti si… - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono 530.006. Il numero dei morti va verso quota 21.000. #ANSA #coronavirus - Epesses59Tigre : RT @fattoquotidiano: Coronavirus: povertà, minor accesso alla sanità e necessità di lavorare. Perché negli Usa le minoranze stanno morendo… - ViDiPaola : Non capisco un dato : se i numeri di positivi,di fatto, è costante come mai negli ultimi giorni si registra una net… -