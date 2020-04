Coronavirus | Musumeci | “Presto usciremo da questa triste avventura”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020) “Sono convinto che prestodaavventura“: lo ha affermato il governatore siciliano Nelloin occasione degli auguri di Pasqua. “Si intravede una piccola luce, questo significa che dobbiamo fare un sacrifico in più, non dobbiamo perdere la pazienza e rovinare quello che abbiano fatto, dobbiamo ritrovare le ragioni della unità per stare insieme. La Sicilia ha sempre potuto contare su se stessa“.L'articolo: “Prestodaavventura” Meteo Web.