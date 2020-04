Coronavirus: martedì sarà completato l’iter del primo vaccino (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus: martedì sarà completato l’iter del primo vaccino La corsa per la realizzazione di un vaccino contro il Coronavirus è scattata da tempo. Già a fine febbraio, Moderna Inc. aveva spedito il primo lotto sperimentale di vaccino a mRna-1273 al Centro di ricerca sui vaccini Niaid, con a capo il celebre immunologo americano Anthony Fauci. La molecola mRna, responsabile del trasferimento delle informazioni genetiche nelle cellule per stimolarne la risposta immunitaria, è stata inoculata in via sperimentale a Jennifer Haller, una donna sana di 43 anni di Seattle, lo scorso 16 marzo.Segui Termometro Politico su Google News La novità di queste ore è che il giorno 14 aprile è programmato, da parte di Moderna Inc. il Vaccine-Day in cui sia la donna citata, che gli altri sperimentatori, saranno sottoposti al richiamo ... Leggi su termometropolitico Coronavirus in Campania - De Luca chiude librerie e cartolibrerie : negozi per bambini aperti solo martedì e venerdì

Coronavirus : Anzaldi - 'Vigilanza si riunisca oggi - non martedì' (2) (Di domenica 12 aprile 2020)

