Coronavirus, l'omelia silenziosa del Papa: ''L'Ue mostri solidarietà'' (Di domenica 12 aprile 2020) Bergoglio ha dedicato il suo messaggio di Pasqua alle vittime del Coronavirus e a chi lotta in prima linea, poi la sferzata... Leggi su today Coronavirus - il Papa : “Guardate ai veri eroi - quelli che danno sé stessi per servire gli altri”. L’omelia in una Basilica Vaticana vuota (Di domenica 12 aprile 2020) Bergoglio ha dedicato il suo messaggio di Pasqua alle vittime dele a chi lotta in prima linea, poi la sferzata...

Corriere : Il Papa rinuncia al «Resurrexit» nella Messa e sostituisce l’omelia con un minuto di si... - RaiNews : #Coronavirus, la Messa di #Pasqua del #Papa con la benedizione 'Urbi et Orbi' - vaticannews_it : #6aprile #PapaFrancesco prega per i detenuti e pensa ai poveri: in loro si identifica Gesù #omeliasantamarta… - bolognatoday : Pasqua e quarantena, l'omelia via streaming di Zuppi: 'La sofferenza può unirci e farci grandi'… - nyepez : RT @Corriere: Il Papa rinuncia al «Resurrexit» nella Messa e sostituisce l’omelia con un minuto di si... -