Coronavirus | Lombardia anticipa soldi per cig Lo Stato non c' è? Garantiamo noi

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia: “Cassa integrazione? Abbiamo verificato, da Lombardia nessuna richiesta. Finora domande solo d… - Mirandola59 : RT @lvoir: La Regione Lombardia 'anticipa' la cassa integrazione ma... dimentica di fare la richiesta all'Inps, come invece hanno già fatto… - PaolaTacconi : RT @lvoir: La Regione Lombardia 'anticipa' la cassa integrazione ma... dimentica di fare la richiesta all'Inps, come invece hanno già fatto… -

Coronavirus Lombardia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Lombardia