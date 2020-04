Coronavirus | l’ex Inter | “ho temuto il peggio | avevo un mal di testa pazzesco e forte mal

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020) L’attaccante Julio Cruz è stato un grande protagonista anche in Italia, in particolar modo stagioni molto importanti con la maglia dell’. Adesso sta affrontando (come tutti) l’emergenza contro il, poi indicazioni anche sul futuro. Ecco l’vista rilasciata a ‘Il Corriere dello Sport’. IL– “Se quello che è successo a Milano succedesse in Argentina sarebbe una catastrofe, una strage, qua da noi la sanità è molto indietro rispetto a quella italiana. Ecco perché quando la gente che per le strade di Buenos Aires fa finta di niente, come se noi fossimo inattaccabili dal virus, la prenderei a schiaffi. L’Argentina è un paese da sempre vicino all’Italia, ma per queste persone è come se l’Italia appartenesse a un altro mondo. Eppure anche la ...