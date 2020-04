Coronavirus | leggero miglioramento generale Ancora meno terapie intensive e morti scesi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 12 aprile 2020) (Teleborsa) – Fronte, oggi Pasqua giornata di relativa anche se confortante “schiarita”: diminuito il numeri, dei, dei ricoverati in terapia intensiva e di quelli nei reparti. Anche se prosegue il numero dei contagiati che sono stati 1984, in leggera flessione dati i 1996 di ieri. La in ogni caso confortante notizia indica in 3343 le persone ricoverate in terapia intensiva, 38di ieri (nono giorno consecutivo di calo), in ospedale con sintomi 27847 persone, 297di ieri. Seppur diminuito, resta comunque alto il numero delle vittime. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 431 persone (ieri le vittime erano state 619), portando il totale di decessi a 19.899. I dati forniti dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel consueto “punto della situazione” delle 18, indicano in 34.211 le persone guarite in Italia dopo aver ...