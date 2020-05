Coronavirus | le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

(Di domenica 12 aprile 2020) Il Bollettino della Protezione civile: cala il numero delle vittime riscontrate nelle24 ore e dei nuovi contagi (4092). Diminuiscono anche i tamponi (+46.720, ieri erano 56mila). Aumentano controlli e multe per spostamenti vietati

fanpage : CALABRIA, i medici contro la Presidente Santelli sulla scelta di riaprire - fanpage : Un contratto da 30 milioni di euro. Ecco il contratto tra governo e Irene Pivetti #2maggio - fanpage : Contrarre il #covid19 sul posto di lavoro equivale a infortunio - maddalena2471 : RT @fanpage: Aifa ha autorizzato due nuove farmaci anti Covid per la sperimentazione - zazoomnews : Ictus impennata di casi in Campania. Gli esperti: colpa del Coronavirus - #Ictus #impennata #Campania. #esperti: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Corriere della Sera

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-2 77.002 persone (+533 rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 76.469 e l’aumento sul giorno ...Milano, 2 maggio 2020 - Sembra esserci una piccola battuta d'arresto nel calo dei ricoveri in Lombardia. Il numero continua a scendere, oggi -18 in terapia intensiva e -99 complessivi, ma meno di ier ...