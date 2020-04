Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe (Di domenica 12 aprile 2020) Come si sta diffondendo il Coronavirus Covid-19 in Italia e quali sono le aree del nostro Paese più colpite? Di seguito, una serie di grafici e di mappe, aggiornate quotidianamente, che permettono di farsi un’idea complessiva sulla situazione dell’epidemia in Italia (qui è possibile trovare la mappa realizzata dalla Protezione Civile), nella consapevolezza che questi numeri rischiano di essere parziali, per esempio a causa degli asintomatici non sottoposti a tampone o delle cifre relative ai decessi, che spesso non considerano chi muore in casa. La mappa provincia per provincia Una prima misura della diffusione del Coronavirus Covid-19 è offerta dalla sua distribuzione nelle differenti aree del Paese. Nella mappa interattiva qui sotto è possibile monitorare dove finora il virus ha colpito maggiormente: ogni pallino rappresenta il numero di ... Leggi su tg24.sky Situazione Coronavirus a Trapani : 67 casi positivi

Riaprire le toelettature per cani in Piemonte perché all'emergenza sanitaria rischia, in molti casi, di affiancarsi una "emergenza veterinaria". E' l'ultima delle petizioni online lanciate dalla piatt ...

ORISTANO. Ventiquattro giorni di operatività e la probabile imminente chiusura. Tanto potrebbe durare il reparto Covid-19 dell’ospedale San Martino allestito in tempi brevissimi nell’ex reparto di Ped ...

