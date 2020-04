Coronavirus | la situazione in Italia | grafici e mappe

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 12 aprile 2020) Come si sta diffondendo ilCovid-19 ine quali sono le aree del nostro Paese più colpite? Di seguito, una serie die di, aggiornate quotidianamente, che permettono di farsi un’idea complessiva sulladell’epidemia in(qui è possibile trovare la mappa realizzata dalla Protezione Civile), nella consapevolezza che questi numeri rischiano di essere parziali, per esempio a causa degli asintomatici non sottoposti a tampone o delle cifre relative ai decessi, che spesso non considerano chi muore in casa. La mappa provincia per provincia Una prima misura della diffusione delCovid-19 è offerta dalla sua distribuzione nelle differenti aree del Paese. Nella mappa interattiva qui sotto è possibile monitorare dove finora il virus ha colpito maggiormente: ogni pallino rappresenta il numero di ...