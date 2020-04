Coronavirus: la mascherina a tema Alien diventa virale, ecco le foto (Di domenica 12 aprile 2020) Non solo mascherine classiche, i social sono pieni di idee creative per uscire ai tempi del Coronavirus: ecco quelle ispirate ai Facehugger di Alien! Non solo mascherine classiche, i social sono pieni di idee creative per uscire ai tempi del Coronavirus: ecco quelle ispirate ai Facehugger di Alien! Le raccomandazioni ufficiali da parte degli esperti sono molteplici, tra cui quella di proteggere naso e bocca con una mascherina per evitare contatti virali indesiderati. Una fan di Alien ha deciso di unire l'utile al dilettevole andando a creare una mascherina a tema Facehugger che ha subito conquistato il web. L'artista tedesca Lady Frankenstein ha spiegato che la creazione è nata per una richiesta del marito: "Dopo che mio marito mi ha chiesto una mascherina alla ... Leggi su movieplayer Coronavirus - Maddalena Corvaglia si scontra in strada con una signora : “Metta la mascherina”

Coronavirus a Roma - una mascherina e due guanti per gli autisti dell'Atac (Di domenica 12 aprile 2020) Non solo mascherine classiche, i social sono pieni di idee creative per uscire ai tempi delquelle ispirate ai Facehugger di! Non solo mascherine classiche, i social sono pieni di idee creative per uscire ai tempi delquelle ispirate ai Facehugger di! Le raccomandazioni ufficiali da parte degli esperti sono molteplici, tra cui quella di proteggere naso e bocca con unaper evitare contatti virali indesiderati. Una fan diha deciso di unire l'utile al dilettevole andando a creare unaFacehugger che ha subito conquistato il web. L'artista tedesca Lady Frankenstein ha spiegato che la creazione è nata per una richiesta del marito: "Dopo che mio marito mi ha chiesto unaalla ...

