Coronavirus, Johnson dimesso dall’ospedale. Ammette di avere rischiato la morte (Di domenica 12 aprile 2020) Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale. In un messaggio postato via Twitter oggi, dopo le dimissioni dall'ospedale, il primo ministro britannico ha ammesso che ci sono stati giorni in cui non si sapeva se si sarebbe potuto salvare. Johnson ha ringraziato due infermieri, una neozelandese di nome Jenny e un portoghese di nome Luis, che, ha detto, "sono rimasti accanto al mio letto per 48 ore durante le quali le cose sarebbero potute andare in un modo o nell'altro".Il portavoce di Downing Street ha specificato che Johnson "continuerà la ripresa dalla malattia a Chequers", la residenza estiva del premier britannico. "Su consiglio del suo team medico - ha detto ancora il portavoce - non ritornerà immediatamente al lavoro". Johnson, che è stato ricoverato una settimana per il Covid 19 trascorrendo anche alcuni giorni in terapia intensiva, "desidera ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Boris Johnson dimesso dall'ospedale

Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Von der Leyen : «Non prenotate le vacanze estive. Anziani isolati fino a dicembre»

Coronavirus - il video-messaggio di Johnson dopo la dimissione : “Sistema sanitario mi ha salvato la vita. Stiamo a casa anche per loro” (Di domenica 12 aprile 2020) Borisè statodall'ospedale. In un messaggio postato via Twitter oggi, dopo le dimissioni dall'ospedale, il primo ministro britannico ha ammesso che ci sono stati giorni in cui non si sapeva se si sarebbe potuto salvare.ha ringraziato due infermieri, una neozelandese di nome Jenny e un portoghese di nome Luis, che, ha detto, "sono rimasti accanto al mio letto per 48 ore durante le quali le cose sarebbero potute andare in un modo o nell'altro".Il portavoce di Downing Street ha specificato che"continuerà la ripresa dalla malattia a Chequers", la residenza estiva del premier britannico. "Su consiglio del suo team medico - ha detto ancora il portavoce - non ritornerà immediatamente al lavoro"., che è stato ricoverato una settimana per il Covid 19 trascorrendo anche alcuni giorni in terapia intensiva, "desidera ...

Capezzone : Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo r… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato domenica scorsa per il… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Boris Johnson dimesso - MattDynamiteM86 : RT @Ilconservator: Giornalisti italiani: 'La politica fatta da Boris Johnson contro il #coronavirus è da irresponsabili!'. ?? UK… - ALESSANDRATERL1 : RT @Capezzone: Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo ricovero..… -