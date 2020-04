??Coronavirus Italia | mappa contagio | -38 pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - anto_galli4 : RT @laperlaneranera: Scusate se mi intrometto, non è per fare i conti al Conte; Al 31 NESSUNO in ITALIA era Morto di Coronavirus. Coronavir… - PaoloAruffo : RT @Adnkronos: #Coronavirus, il bilancio dell'emergenza in #Italia -

Coronavirus Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italia