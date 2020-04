Coronavirus Italia, la notte più lunga (Di domenica 12 aprile 2020) “Mi raccomando siate duri! Dovete spaventare la gente perché in casa non ci sta più”. Questa raccomandazione mi è stata fatta più di una volta, da agenti di polizia e vigili, nelle notti in cui ho girato con la troupe per le vie di Milano, per preparare lo speciale “Pandemia- La notte più lunga”, frutto del lavoro corale di tutta la redazione (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Nelle parole di chi è quotidianamente impegnato nel far rispettare divieti pensati per proteggere la salute di tutti noi, la preoccupazione, forte, autentica, che gli sforzi fin qui compiuti vengano vanificati dalla superficialità di pochi. I numeri lo dicono chiaro: gli spostamenti a Milano sono in aumento (+2% negli ultimi giorni) e lo stesso si può dire di molte altre località. Per il ponte pasquale, in uscita da Roma si sono create ... Leggi su tg24.sky CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI ITALIA/ Ultime notizie : casi Milano “5-6 volte in più”

Coronavirus - ultime notizie – In Italia superati i 100mila contagi. Mattarella scrive a Papa Francesco : «È risuonata forte l’eco del suo appello»

Coronavirus - Casellati : “Un augurio di cuore - pieno di speranza - buona Pasqua Italia” (Di domenica 12 aprile 2020) “Mi raccomando siate duri! Dovete spaventare la gente perché in casa non ci sta più”. Questa raccomandazione mi è stata fatta più di una volta, da agenti di polizia e vigili, nelle notti in cui ho girato con la troupe per le vie di Milano, per preparare lo speciale “Pandemia- Lapiù”, frutto del lavoro corale di tutta la redazione (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Nelle parole di chi è quotidianamente impegnato nel far rispettare divieti pensati per proteggere la salute di tutti noi, la preoccupazione, forte, autentica, che gli sforzi fin qui compiuti vengano vanificati dalla superficialità di pochi. I numeri lo dicono chiaro: gli spostamenti a Milano sono in aumento (+2% negli ultimi giorni) e lo stesso si può dire di molte altre località. Per il ponte pasquale, in uscita da Roma si sono create ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - ItalianAirForce : #Covid19: ieri il personale del 3º Stormo dell’#AeronauticaMilitare ha supportato il transito di 2 velivoli C-17 pr… - Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - InvictusNon : Coronavirus, Papa Francesco stravolge la Messa di Pasqua: cancellato il Resurrexit reintrodotto da Giovanni Paolo I… - EmilioBerettaF1 : Il 10 per cento degli islandesi ha fatto il test per il coronavirus: e la metà dei contagiati è asintomatica… -