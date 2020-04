Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile: 431 morti in 24 ore (Di lunedì 13 aprile 2020) I DATI AGGIORNATI: GRAFICHE Sale di 431 il numero totale dei morti, ma è il dato più basso dal 18 marzo. Cala rispetto a ieri anche il numero dei contagi, sono 4.092 in più, ma con meno tamponi rispetto a sabato 11. Sono alcuni dei dati resi noti durante il bollettino quotidiano della Protezione Civle sulla diffusione del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE ATTIVITÀ CHE APRONO IL 14 APRILE). In Italia le persone complessivamente risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 156.363 dall'inizio dell'emergenza. Di questi, 102.253 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.677, per un totale di 34.211. Il totale delle vittime è di 19.899. Sono 3.343 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il nono giorno ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - in Italia 156.363 contagiati totali : 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe (Di lunedì 13 aprile 2020) I DATI AGGIORNATI: GRAFICHE Sale di 431 il numero totale dei, ma è il dato più basso dal 18 marzo. Cala rispetto a ieri anche il numero dei contagi, sono 4.092 in più, ma con meno tamponi rispetto a sabato 11. Sono alcuni dei dati resi noti durante ilquotidiano dellaCivle sulla diffusione del(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE ATTIVITÀ CHE APRONO IL 14 APRILE). Inle persone complessivamente risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 156.363 dall'inizio dell'emergenza. Di questi, 102.253 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.677, per un totale di 34.211. Il totale delle vittime è di 19.899. Sono 3.343 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il nono giorno ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: una proposta per riaprire l’Italia #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - CarloCalenda : Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verif… - Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - Patrici76267702 : RT @RadioSavana: Teheran? No, Francavilla Marittima provincia di Cosenza. Ma questa lagna parte e viene amplificata da una macchina della P… - Vince7914 : RT @RadioSavana: Teheran? No, Francavilla Marittima provincia di Cosenza. Ma questa lagna parte e viene amplificata da una macchina della P… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, Lopalco: "Ripartenza in sicurezza andava programmata prima". Emergenza Rsa dalla Toscana alla Puglia la Repubblica Burioni: "Coronavirus, la nostra proposta per riaprire l'Italia. Bisogna gestire l'epidemia"

Roberto Burioni ha avanzato una sua proposta per far ripartire l'Italia in questo difficile momento dettato dall'emergenza coronavirus. Roberto Burioni, noto virologo italiano, in un suo articolo su ...

Bonaccini: “Alla fine vinciamo noi! Non mollare mai, come la Juve”

Amo quella del 1977 che vinse la Coppa Uefa con una rosa tutta di italiani” Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, sta lottando in prima linea contro il Covid 19 con lo spirito ...

Roberto Burioni ha avanzato una sua proposta per far ripartire l'Italia in questo difficile momento dettato dall'emergenza coronavirus. Roberto Burioni, noto virologo italiano, in un suo articolo su ...Amo quella del 1977 che vinse la Coppa Uefa con una rosa tutta di italiani” Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, sta lottando in prima linea contro il Covid 19 con lo spirito ...