Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile: 431 morti in 24 ore (Di lunedì 13 aprile 2020) Sale di 431 il numero totale dei morti, ma è il dato più basso dal 18 marzo. Cala rispetto a ieri anche il numero dei contagi, sono 4.092 in più, ma con meno tamponi rispetto a sabato 11. Sono alcuni dei dati resi noti durante il bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus. In Italia le persone complessivamente risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 156.363 dall'inizio dell'emergenza. Di questi, 102.253 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.677, per un totale di 34.211. Il totale delle vittime è di 19.899. Sono 3.343 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il nono giorno consecutivo.

Il Coronavirus nelle Marche: ANALISI DI SIGMA CONSULTING su come i marchigiani vivono l'emergenza. Il 90% teme per l'economia, in casa si guardano serie tv e si parla con partner e figli, positivi i giudizi sulla sanità e sul governo.

Coronavirus: Grassi (Confind. Campania), 'ripartenza economia non rinviabile' Vito Grassi, presidente Unindustria Napoli e Confindustria Campania Pubblicato il: 28/04/2020 00:19 Napoli, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il Dpcm del governo sulla fase 2 dal 4 maggio

