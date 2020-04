Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile: 431 morti in 24 ore (Di lunedì 13 aprile 2020) I DATI AGGIORNATI: GRAFICHE Sale di 431 il numero totale dei morti, ma è il dato più basso dal 18 marzo. Cala rispetto a ieri anche il numero dei contagi, sono 4.092 in più, ma con meno tamponi rispetto a sabato 11. Sono alcuni dei dati resi noti durante il bollettino quotidiano della Protezione Civle sulla diffusione del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE ATTIVITÀ CHE APRONO IL 14 APRILE). In Italia le persone complessivamente risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 156.363 dall'inizio dell'emergenza. Di questi, 102.253 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.677, per un totale di 34.211. Il totale delle vittime è di 19.899. Sono 3.343 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il nono giorno ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

"Non è un via libera a tutti" ha specificato Conte. Rimarrà la necessità di avere motivazioni valide e conclamate per spostarsi. Necessaria l'autocerficazione, necessario rispettare il distanziamento ...

In attesa del bollettino del 27 aprile 2020 si riparte da 2.324 nuovi casi e dai commenti alla Fase 2 illustrata dal Premier Conte ...

