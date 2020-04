Coronavirus | iniziato concerto Bocelli in Duomo | oltre 2 | 5 mln spettatori su Youtube**

(Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – E’poco dopo le 19 ilindi Andrea2,5 milioni di persone lo stanno seguendo in diretta su Youtube, dove il tenore ha scelto di trasmettere ‘live’ la sua performance. La scaletta è iniziata con ‘Panis angelicus’ di César Franck. La voce dell’artista è accompagnata dalla musica dell’organo del, suonato dal maestro Emanuele Vianelli, primo organista della chiesa. La preghiera collettiva nella domenica di Pasqua è dedicata alla città di Milano e all’Italia intera, ferite dai morti e dai contagi della pandemia di coronavirus. L'articoloin2,5 mlnsuCalcioWeb.

