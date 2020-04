Coronavirus, infettivologo: “Le cose stanno andando meglio anche perché l’epidemia si è spostata nelle famiglie” (Di domenica 12 aprile 2020) “E’ il momento di pensare non di allentare, è il momento di organizzare non di anticipare, anticipare sarebbe un grosso errore“. La riapertura sarà possibile “quando avremo in mano le strategie” e quando, “e questo anche è molto importante, avremo i segnali reali e definitivi della flessione dell’epidemia“: lo ha affermato Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Sky Tg24. “Le cose stanno andando meglio perché il grosso della prima ondata dell’epidemia sta esaurendosi e il distanziamento sociale, l’aver chiuso la gente in casa, ha spostato l’epidemia nelle famiglie, limitandone il contesto. Ora la necessità è di superare l’epidemia anche nei contesti familiari in attesa di poter veramente ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - infettivologo : “I casi veri a Milano 5-6 volte quelli accertati”

Coronavirus - infettivologo : “I focolai sono nelle case - è cambiato il modo in cui si prende”

Coronavirus - infettivologo Galli : “Riaprire il 14 aprile? Assolutamente no. Test sierologici unica risorsa per screening di massa reale” (Di domenica 12 aprile 2020) “E’ il momento di pensare non di allentare, è il momento di organizzare non di anticipare, anticipare sarebbe un grosso errore“. La riapertura sarà possibile “quando avremo in mano le strategie” e quando, “e questoè molto importante, avremo i segnali reali e definitivi della flessione dell’epidemia“: lo ha affermato Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Sky Tg24. “Leperché il grosso della prima ondata dell’epidemia sta esaurendosi e il distanziamento sociale, l’aver chiuso la gente in casa, ha spostato l’epidemia nelle famiglie, limitandone il contesto. Ora la necessità è di superare l’epidemianei contesti familiari in attesa di poter veramente ...

fattoquotidiano : Coronavirus, infettivologo Galli: “Riaprire il 14 aprile? Assolutamente no. Test sierologici unica risorsa per scre… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, infettivologo Galli: 'Graduale ripresa da metà maggio' #coronavirus - BughiTamtam : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, l'infettivologo Galli: «A Milano i casi veri sono 5-6 volte quelli accertati» - Broadway42nd : #archivio L’infettivologo Bassetti: “In Italia non è morto nessuno di coronavirus, basta bollettini di guerra” - MassimoChiaram7 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, l'infettivologo Galli: «A Milano i casi veri sono 5-6 volte quelli accertati» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus infettivologo Coronavirus, l'infettivologo Galli: «A Milano i casi veri sono 5-6 volte quelli accertati» Il Messaggero Salute In Italia più di 100.000 casi attivi, Pasqua blindata: non uscite di casa

che sospettano di avere l'infezione e che non hanno potuto avere una conferma diagnostica perché non siamo ancora in condizioni come sistema di garantire loro un test", ha spiegato l’infettivologo. 1 ...

Coronavirus, l'infettivologo Vella: «In Sardegna va meglio ma è presto per ripartire»

Lo specialista di Gemelli e Mater è nel comitato scientifico voluto dalla Regione. «I numeri non sono allarmanti ma il virus gira: vietato abbassare la guardia» ...

che sospettano di avere l'infezione e che non hanno potuto avere una conferma diagnostica perché non siamo ancora in condizioni come sistema di garantire loro un test", ha spiegato l’infettivologo. 1 ...Lo specialista di Gemelli e Mater è nel comitato scientifico voluto dalla Regione. «I numeri non sono allarmanti ma il virus gira: vietato abbassare la guardia» ...