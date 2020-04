Coronavirus: in Lombardia da ieri 110 morti, ‘trend riduzione’ (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Numero in forte riduzione dei morti in Lombardia rispetto al solito: sono 110, dai 273 di ieri, per un totale di 10.621. “E’ l’elemento di maggiore tristezza, ma il dato è molto inferiore rispetto a ieri e forse finalmente dopo tanti giorni possiamo dire che c’è un trend di riduzione anche per i decessi e questo è un indice di cui dobbiamo tenere presente”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. L'articolo Coronavirus: in Lombardia da ieri 110 morti, ‘trend riduzione’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Bollettino coronavirus Lombardia/ Video conferenza stampa - Gallera : +110 morti

Coronavirus : in Lombardia +1.460 positivi - calano ricoveri (-57)

Lombardia - 59.052 contagi e 10.621 morti per Coronavirus : “Calano decessi e ricoveri” (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Numero in forte riduzione deiinrispetto al solito: sono 110, dai 273 di, per un totale di 10.621. “E’ l’elemento di maggiore tristezza, ma il dato è molto inferiore rispetto ae forse finalmente dopo tanti giorni possiamo dire che c’è un trend di riduzione anche per i decessi e questo è un indice di cui dobbiamo tenere presente”, ha detto l’assessore al Welfare della RegioneGiulio Gallera. L'articolo: inda110, ‘trend riduzione’ CalcioWeb.

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia: “Cassa integrazione? Abbiamo verificato, da Lombardia nessuna richiesta. Finora domande solo d… - mammaparole3 : RT @Corriere: In Lombardia 59.052 positivi e 10.621 decessi (110 in più). Preoccupa ancora Milano - dario_7609 : RT @Corriere: In Lombardia 59.052 positivi e 10.621 decessi (110 in più). Preoccupa ancora Milano -