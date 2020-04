Coronavirus, in Lombardia arriva la superquarantena di 28 giorni. Ecco per chi (Di domenica 12 aprile 2020) La quarantena con isolamento domiciliare passa dagli attuali 14 ai 28 giorni in Lombardia. Lo ha deciso la Regione solo per i presunti positivi Covid-19 non sottoposti a tampone. Raddoppiare il periodo di quarantena portandolo da 14 a 28 giorni. È questa l’idea, presto concretizzata, ventilata dai vertici di Regione Lombardia nel tentativo di arginare … L'articolo Coronavirus, in Lombardia arriva la superquarantena di 28 giorni. Ecco per chi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Dato basso di morti in Lombardia

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime - in Lombardia +110 nelle ultime 24 ore. Viminale : più di 12.500 sanzioni nel weekend di Pasqua

Coronavirus in Lombardia - vittime in calo. Milano preoccupa ancora (Di domenica 12 aprile 2020) La quarantena con isolamento domiciliare passa dagli attuali 14 ai 28in. Lo ha deciso la Regione solo per i presunti positivi Covid-19 non sottoposti a tampone. Raddoppiare il periodo di quarantena portandolo da 14 a 28. È questa l’idea, presto concretizzata, ventilata dai vertici di Regionenel tentativo di arginare … L'articolo, inladi 28per chi NewNotizie.it.

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia: “Cassa integrazione? Abbiamo verificato, da Lombardia nessuna richiesta. Finora domande solo d… - Jolaew : RT @SkyTG24: #Coronavirus. Trovare l'amuchina sul mercato non è facile. Così nasce #Polichina, l'igienizzante del #Politecnico di #Milano d… - PAsproni : RT @SkyTG24: #Coronavirus. Trovare l'amuchina sul mercato non è facile. Così nasce #Polichina, l'igienizzante del #Politecnico di #Milano d… -