Coronavirus, in Italia 156.363 contagiati totali: 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovi guariti e 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe

Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile : 431 morti in 24 ore (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovie 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, cosa si può fare da oggi. Le risposte agli ultimi dubbi sulla Fase 2

Roma, 4 maggio 2020 - L’Italia riparte nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Siamo più liberi rispetto agli ultimi due mesi, ma non troppo. No ai ritrovi fra amici e alle vacanze nelle seconde case ...

Coronavirus: Brescia sfonda quota 13.000 contagi, aumentano i ricoveri in ospedale

La Fase 2 deve ancora cominciare ma è già il momento di andarci cauti, molto cauti: per la prima volta da giorni e giorni, forse settimane, in Lombardia aumenta il numero dei ricoverati in ospedale pe ...

