Coronavirus, in Italia 156.363 contagiati totali: 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovi guariti e 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI Leggi su tg24.sky Coronavirus - Arcuri “Per fine estate 100% dpi prodotti in Italia”

Fratelli d’Italia scende in piazza contro il governo e annuncia un suo studio-verità sul Coronavirus

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovie 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI

CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - fattoquotidiano : Coronavirus, flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo: Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con ma… - fattoquotidiano : Coronavirus, Giachetti (Italia Viva) legge il Vangelo secondo Matteo di fronte a una chiesa: “Insensato impedire la… - mauriziofabi99 : RT @RadioSavana: Roy De Vita, Primario Chirurgia al Regina Elena (#Roma): 'In Italia i virologi parlano e si contraddicono il giorno dopo.… - piccologabri : RT @RadioSavana: Proteste nelle piazze di tutta Italia contro #Conte. #Savona, commercianti consegnano le chiavi delle proprie attività al… -