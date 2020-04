Coronavirus, in Italia 156.363 contagiati totali: 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovi guariti e 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile: 431 morti in 24 ore (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovi guariti e 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - Linkiesta : Matteo #Salvini ha avuto decine di opportunità, tra cui la #pandemia, per dimostrarsi un vero statista. Invece le h… - petergomezblog : #coronavirusitalIa , Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - BlitzQuotidiano : Coronavirus, i familiari delle vittime di Bergamo: “In fattura anche il conto per il trasporto delle urne”… - BlitzQuotidiano : Coronavirus non è da laboratorio. Punto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Emergenza Coronavirus, Rezza: «Senza il lockdown ci sarebbe il disastro»

ha parlato a Radio24 dell’emergenza Coronavirus. REZZA – «Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così.

Coronavirus, inizia la fase 2: dal 4 maggio allentate le misure

"Non è un via libera a tutti" ha specificato Conte. Rimarrà la necessità di avere motivazioni valide e conclamate per spostarsi. Necessaria l'autocerficazione, necessario rispettare il distanziamento ...

