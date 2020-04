Coronavirus | in Italia 156 363 contagiati totali | 19 899 deceduti e 34 211 guariti FOTO

vitocrimi : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT per aver portato l'Europa ad affrontare l'emergenza #Coronavirus dimostrando di… - chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - EP_President : Quello di oggi è un Consiglio europeo importante. Si apre la partita decisiva, quella che riguarda la ricostruzione… - CronacaDiretta : #Coronavirus e i suoi #test in Italia - DataDrivenInnov : RT @AnsaScienza: #coronavirus, i primi robot fai-da-te per ospedali e Rsa Sperimentati in Italia e realizzati da @IITalk in collaborazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Nuovo record, i malati di coronavirus calano di 851 unità. Il bollettino del 23 aprile: “464 morti e 3.033 guariti in più”

Oggi sono stati fatti 66.658 tamponi (ieri 63101), il numero più alto da inizio epidemia, portando il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati al livello più basso: 1 malato ogni 25,2 tamponi ...

Coronavirus: Coldiretti, oltre un milione di nuovi poveri in Italia dall'inizio del lockdown

E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti sui due mesi dall’inizio del primo lockdown in alcune aree per estendersi poi in tutta Italia, sulla base delle persone che hanno beneficiato di aiuti ...

Oggi sono stati fatti 66.658 tamponi (ieri 63101), il numero più alto da inizio epidemia, portando il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati al livello più basso: 1 malato ogni 25,2 tamponi ...E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti sui due mesi dall’inizio del primo lockdown in alcune aree per estendersi poi in tutta Italia, sulla base delle persone che hanno beneficiato di aiuti ...