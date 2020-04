Coronavirus, in Italia 156.363 contagiati totali: 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovi guariti e 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Coronavirus - quasi 2 milioni di casi nel mondo : Usa - Spagna e Italia i Paesi più colpiti (Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovie 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, vaccino Italia-GB: 550 volontari per testare il vaccino, primi test sull’uomo a fine mese in Inghilterra

Potrebbe essere italiano, infatti, il vaccino contro il coronavirus. E potrebbe arrivare prima di quanto si immagini. In tempi record inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test sperimentali ...

Coronavirus, uno spray nasale potrebbe contrastarlo: al via la sperimentazione

Uno spray nasale, scoperto dai ricercatori cinesi, sta rivelando effetti promettenti sia per la cura del coronavirus, sia per i tempi di realizzazione Gennaro Ciliberto, presidente della Federazione ...

