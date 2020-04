Coronavirus | in Italia 156 363 contagiati totali | 19 899 deceduti e 34 211 guariti FOTO

(Di domenica 12 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 12 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.677 nuovie 431 vittime in più. Sono 3.343 i malati ricoverati in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI

lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - RobTallei : Dei 37 mld mobilitati il 30/3 da UE con la 'Coronavirus response investment initiative', 2,3 mld sono andati all'it… - SkyTG24 : #Coronavirus 'La famiglia dei vigili del fuoco è una famiglia senza confini': i pompieri inglesi mostrano la loro s… - Annamar35486740 : RT @MinervaMcGrani1: Mi chiedo: perché solo l'Italia? Capite che siamo nella merda fino al collo? Chi si deve fare avanti lo faccia ora...a… - sexconme91 : RT @elena_troiani: Che poi è così sbagliato fare le troie? Io la chiamo libertà sessuale, non c'è niente di male a prendere più di un cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sky Sport

Una manovra ambiziosa, perché, come ha detto Conte, l’Italia, ma anche l’Europa, “non possono permettersi errori ... in diretta televisiva il discorso di Giuseppe Conte su questa informativa ...Mentre le Regioni del Nord, impaurite dallo spettro delle macroaree per le riaperture, chiedono che la ripartenza non sia monca e Italia Viva spinge per “darsi una mossa”. (Il Fatto Quotidiano) Prima ...