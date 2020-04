Coronavirus in Campania | Nuova ordinanza firmata da Vincenzo De Luca e valida fino al 3

Leggi su 2anews

(Di domenica 12 aprile 2020) Il PresidenteDeha firmato unache contiene ulteriori misure valideal 3 maggio 2020. Sospesi i cantieri edili e disposizioni per negozi commerciali. Il PresidenteDeha firmato l’n. 32 del 12/4/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’proroga le precedenti ordinanze, allineandole alle indicazioni nazionali,al prossimo 3 maggio, e inserisce nuove prescrizioni per i cantieri e il commercio. Ecco in sintesi la parte ordinativa: Per i cantieri – È sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la ...