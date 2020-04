Coronavirus in Campania, aumentano i casi positivi giornalieri (Di domenica 12 aprile 2020) Sono 87 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi regionale. Sono 87 i nuovi casi di contagio in Campania nella ultime 24 ore. Il dato arriva dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania e porta cosi’ i casi totali a 3.604. I tamponi di oggi sono stati 1.667 per un totale complessivo nella Regione di 35.448. Nel dettaglio l’Unita’ di Crisi comunica che sono arrivati i seguenti dati: dall’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 509 tamponi di cui 46 positivi; dall’ospedale Ruggi di Salerno esaminati 271 tamponi di cui 4 positivi; dalli’ospedale Sant’Anna di Caserta 55 tamponi di cui 4 positivi; dalla Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 118 tamponi di cui 3 positivi; dall’ospedale Moscati di Avellino 79 tamponi dei ... Leggi su 2anews Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 12 aprile

Coronavirus - Ciro muore a 33 anni : lascia la moglie e un figlio piccolo. È la vittima più giovane in Campania

Coronavirus - in Campania edicole aperte nel giorno di Pasqua (Di domenica 12 aprile 2020) Sono 87 i nuovidi contagio dainnelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi regionale. Sono 87 i nuovidi contagio innella ultime 24 ore. Il dato arriva dall’Unita’ di Crisi della Regionee porta cosi’ itotali a 3.604. I tamponi di oggi sono stati 1.667 per un totale complessivo nella Regione di 35.448. Nel dettaglio l’Unita’ di Crisi comunica che sono arrivati i seguenti dati: dall’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 509 tamponi di cui 46; dall’ospedale Ruggi di Salerno esaminati 271 tamponi di cui 4; dalli’ospedale Sant’Anna di Caserta 55 tamponi di cui 4; dalla Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 118 tamponi di cui 3; dall’ospedale Moscati di Avellino 79 tamponi dei ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: giunte a Napoli le strutture modulari che verranno installate per potenziare i posti di terapia int… - tgr_campania : #coronavirus Forniture alimentari per le famiglie bisognose, sostegno, vicinanza. E’ la Pasqua dell’Altranapoli Onl… - tgr_campania : #coronavirus Due respiratori donati all’Ospedale Cotugno da Papa Francesco. Li ha consegnati il cardinale Sepe.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, isolato reparto medicina in ospedale a Pozzuoli #Pozzuoli - Primapressit : Coronavirus; Polizia Metropolitana, chiuso un forno a Pomigliano d'Arco e sanzionato un uomo a Sant'Anastasia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta Sky Tg24 Coronavirus; Polizia Metropolitana, chiuso un forno a Pomigliano d'Arco e sanzionato un uomo a Sant'Anastasia

ai motivi di lavoro e di salute gli spostamenti delle persone per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Oltre ai comuni citati, nel nolano pattugliati anche i territori di Somma Vesuviana ...

Coronavirus, Pasqua blindata in Costiera Amalfitana: aumentano i controlli

Più controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta per scoraggiare eventuali tentativi di contravvenire ai decreti di contenimento del Covid 19. Saranno attuati sul territorio comunale di Amalfi ... nei ...

ai motivi di lavoro e di salute gli spostamenti delle persone per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Oltre ai comuni citati, nel nolano pattugliati anche i territori di Somma Vesuviana ...Più controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta per scoraggiare eventuali tentativi di contravvenire ai decreti di contenimento del Covid 19. Saranno attuati sul territorio comunale di Amalfi ... nei ...