Coronavirus, il Washington Post: “Trump chiese all’immunologo Fauci perché non si potesse lasciare che il virus inondasse il paese” (Di domenica 12 aprile 2020) In una intervista al New York Times qualche giorno fa l’immunologo Anthony Fauci dichiarò:”Trump ha sempre capito la gravità della situazione”. Forse un atto di garbo nei confronti del presidente visto che il Washington Post oggi scrive che il presidente degli Stati Uniti – dove ormai si è infranta la soglia dei 20mila morti – proprio al consigliere scientifico, da più tempo di lui alla Casa Bianca, avrebbe detto: “Perché non lasciamo che inondi il Paese?“. Una domanda rivolta allo scienziato durante una riunione della task force contro il Coronavirus il mese scorso. Secondo le fonti il presidente avrebbe poi fatto domande all’immunologo riguardo al perché la teoria dell’immunità di gregge fosse stata rifiutata. “Signor presidente, molta gente morirebbe”, avrebbe risPosto ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : allarme a Washington - guarita una neonata a Cuneo

Coronavirus : in Italia “decessi zero” dal 19 Maggio : le stime dell’Università di Washington

Università Washington - Coronavirus : Italia ha superato il picco e dal 19 maggio 0 decessi (Di domenica 12 aprile 2020) In una intervista al New York Times qualche giorno fa l’immunologo Anthonydichiarò:”Trump ha sempre capito la gravità della situazione”. Forse un atto di garbo nei confronti del presidente visto che iloggi scrive che il presidente degli Stati Uniti – dove ormai si è infranta la soglia dei 20mila morti – proprio al consigliere scientifico, da più tempo di lui alla Casa Bianca, avrebbe detto: “Perché non lasciamo che inondi il Paese?“. Una domanda rivolta allo scienziato durante una riunione della task force contro ilil mese scorso. Secondo le fonti il presidente avrebbe poi fatto domande all’immunologo riguardo al perché la teoria dell’immunità di gregge fosse stata rifiutata. “Signor presidente, molta gente morirebbe”, avrebbe riso ...

Noovyis : (Coronavirus, il Washington Post: “Trump chiese all’immunologo Fauci perché non si potesse lasciare che il virus in… - MartinoFiorenzo : RT @ultimenotizie: 'Perché non lasciamo che inondi il Paese?'. È stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate oggi dal Washi… - matteocannito : RT @ultimenotizie: 'Perché non lasciamo che inondi il Paese?'. È stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate oggi dal Washi… - rosadineve : Vaccino possibile prima del previsto Grazie ad un ragazzo di 29 anni di Washington che con grande generosità si è c… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Perché non lasciamo che inondi il Paese?'. È stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate oggi dal Washi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Washington Coronavirus. Washington Post: Trump chiese a Fauci, perché non far inondare Usa dal virus? Rai News Coronavirus, il Washington Post: “Trump chiese all’immunologo Fauci perché non si potesse lasciare che il virus inondasse il paese”

Forse un atto di garbo nei confronti del presidente visto che il Washington Post oggi scrive che il presidente degli Stati Uniti ... Una domanda rivolta allo scienziato durante una riunione della task ...

Coronavirus, uno sguardo sui Paesi asiatici

Il Covid-19 è di origine zoonotica, viene trasmesso all'uomo dagli animali ... ha mostrato interesse nel supportare un'Europa unita al fine di poter fronteggiare Washington. Gli enormi investimenti ...

Forse un atto di garbo nei confronti del presidente visto che il Washington Post oggi scrive che il presidente degli Stati Uniti ... Una domanda rivolta allo scienziato durante una riunione della task ...Il Covid-19 è di origine zoonotica, viene trasmesso all'uomo dagli animali ... ha mostrato interesse nel supportare un'Europa unita al fine di poter fronteggiare Washington. Gli enormi investimenti ...