Coronavirus, il presidente tedesco cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo solo chiamati, siamo obbligati alla solidarietà” (Di domenica 12 aprile 2020) “A trent’anni dall’unità tedesca, a settantacinque anni dalla fine della guerra, noi tedeschi non siamo semplicemente chiamati a mostrare solidarietà all’Europa, siamo obbligati a mostrarla”. Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un discorso alla nazione trasmesso in tv. “No, questa pandemia non è una guerra. Non ci sono nazioni che si oppongono ad altre nazioni. Non ci sono soldati contro soldati. È un test di umanità“, ha continuato il presidente tedesco, che si è rivolto per la prima volta ai concittadini in un discorso televisivo se si esclude quello natalizio. “È un banco di prova per la nostra umanità. In questa pandemia la gente dà il peggio e il meglio di sé. Dimostriamoci a vicenda il meglio di noi! E dimostriamolo anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Presidente Mattarella loda le parole di Papa Francesco

Coronavirus : il Presidente Mattarella scrive a Papa Francesco

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Presidente Mattarella loda le parole di Papa Francesco di ieri sera (Di domenica 12 aprile 2020) “A trent’anni dall’unità tedesca, a settantacinque anni dalla fine della guerra, noi tedeschi nonsemplicemente chiamati a mostrare solidarietà all’Europa,obbligati a mostrarla”. Lo ha detto ilFrank-Walter Steinmeier in un discorso alla nazione trasmesso in tv. “No, questa pandemia non è una guerra. Non ci sono nazioni che si oppongono ad altre nazioni. Non ci sono soldati contro soldati. È undi umanità“, ha continuato il, che si è rivolto per la prima volta ai concittadini in un discorso televisivo se si esclude quello natalizio. “È un banco di prova per la nostra umanità. In questa pandemia la gente dà il peggio e il meglio di sé. Dimostriamoci a vicenda il meglio di noi! E dimostriamolo anche in ...

Quirinale : #coronavirus, il videomessaggio del Presidente #Mattarella per la #Pasqua - repubblica : ?? Coronavirus, videomessaggio del presidente Mattarella: 'Pasqua in solitudine anche per me. Accettiamo il contagio… - lorepregliasco : ?? Lo staff del presidente del Consiglio Conte fa sapere che la conferenza stampa sarà alle 19:30 #coronavirus - FedericoQuadrel : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il presidente tedesco cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo solo chiamati, siamo obbligat… - Massimo13061964 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il presidente tedesco cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo solo chiamati, siamo obbligat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, presidente Trivulzio: "Indagini atti dovuti" Sky Tg24 Coronavirus, Zaia la diretta di Pasqua: «Domani l'ordinanza. I cocktail di farmaci funzionano. L'Avigan deve arrivare»

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook oggi, 12 Aprile 2020. «L'ordinanza sulle riaperture e ...

Coronavirus in Veneto, Zaia e la nuova ordinanza: "Obbligo guanti e mascherine per tutti"

Questo dimostra che se si usano le protezioni il contagio non avviene". Il presidente del Veneto Luca Zaia parte da questi numeri per anticipare, in parte, il senso dell'ordinanza che sarà ...

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook oggi, 12 Aprile 2020. «L'ordinanza sulle riaperture e ...Questo dimostra che se si usano le protezioni il contagio non avviene". Il presidente del Veneto Luca Zaia parte da questi numeri per anticipare, in parte, il senso dell'ordinanza che sarà ...