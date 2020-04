Coronavirus | il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità | aprire scuole a settembre

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 12 aprile 2020) Franco Locatelli,deldi sanità, è stato ospite questa sera a Che tempo che fa dove ha parlato della possibilità o no di rileprima che termini l’anno scolastico in corso. Moltissime famiglie desiderano sapere quale sia il futuro dell’anno scolastico in corso per capire come gestire al meglio l’emergenzaa livello famigliare. Quando rile scuola Quando rile? I ragazzi potranno terminare in classe le lezioni? Queste sono solo alcune domande che si fanno i genitori in questi giorni. Franco Locatelli ha spiegato il suo punto di vista sulla riapertura delle: “Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delleal prossimo anno“. Ha tenuto comunque a precisare che la decisione definitiva “spetta al ...