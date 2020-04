Coronavirus | il dottor Mariano Amici | “Siamo sicuri che quando il vaccino sarà pronto

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 aprile 2020) L’emergenzain Italia continua a preoccupare non poco gli italiani e nonostante negli ultimi giorni i dati diffusi dalla Protezione Civile parlano di un trend in discesa è stato evidenziato più volte che l’unico modo per arginare definitivamente la pandemia da Covid-19 è il. In una recente conferenza stampa il commissario straordinario Domenico Arcuri ha dichiarato che l’Italia, così come gli altri paesi, uscirà definitivamente da questa situazione solo dopo la scoperta di un: “Noi ci metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza soloverrà scoperto unefficiente ed efficace. Fino anon verrà scoperto, abbiamo un solo antidoto: noi stessi e i nostri comportamenti. Essi servono a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una ...