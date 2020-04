Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile nel giorno di Pasqua (Di domenica 12 aprile 2020) Anche a Pasqua, puntuale come sempre, arriva il bollettino serale della Protezione Civile che aggiorna la popolazione sui dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il bollettino del 12 aprile Mentre l’Italia resta in lockdown fino al 3 maggio, stando alle ultime comunicazioni del premier Giuseppe Conte, i medici e gli ospedali non smettono di lavorare senza sosta per arginare l’emergenza. Secondo i dati che Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in Italia oggi si registrano 102.253 positivi (+1984 pazienti rispetto a ieri). Borrelli informa anche sul calo della pressione sulle strutture ospedaliere: sono 3.343 i pazienti Covid-19 in Terapia Intensiva (-38 rispetto a ieri). I ricoveri sono 27.847; gli altri soggetti positivi sono in isolamento (quelli a casa sono 71.063) senza sintomi o con sintomi lievi. Si registrano 431 nuovi ... Leggi su thesocialpost Coronavirus in Italia - bollettino del 12 aprile 2020 - 156.363 contagi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile Corriere della Sera Coronavirus, i nuovi dati della Protezione Civile: 98.273 i malati

Bambina di 2 mesi guarita dal Coronavirus, la famiglia: "È davvero un miracolo pasquale"

... condizioni All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è guarito uno dei sei bambini positivi al coronavirus. Gli altri cinque bimbi contagiati, fa sapere la Regione Lazio, sono in buone e ...

