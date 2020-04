Coronavirus, guida al decreto: ecco quali sono le attività che possono aprire dal 14 aprile (Di domenica 12 aprile 2020) L’Italia resterà chiusa, almeno fino al 3 maggio. Ma da martedì alcune attività commerciali e aziende potranno riaprire, sempre nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. È quanto prevede l’ultimo decreto del governo pubblicato ieri mattina in Gazzetta Ufficiale. Fra i negozi al dettaglio che potranno sollevare la saracinesca ci sono cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Fra le aziende invece il comparto della silvicoltura (impianto e conservazione dei boschi), l’industria del legno (mobili esclusi) e la fabbricazione di componenti elettronici. ecco una guida per orientarsi.Con il nuovo decreto, si può ricominciare a spostarsi da Comune a Comune? No, non ci si può spostare in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova salvo per comprovate esigenze ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - Dl Liquidità : la guida delle Entrate

"Dite che sono morti di Coronavirus"/ Usa - medico contro linee guida CDC "ridicole!"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus guida Coronavirus, guida al decreto: ecco quali sono le attività che possono aprire dal 14 aprile Il Tirreno Coronavirus in Lombardia, la Regione: ora superquarantena

La Regione, ha anticipato ieri l’assessore al Welfare Giulio Gallera, sta aggiornando le linee guida impartite il 23 marzo ai medici di base, che impongono loro di considerare i loro assistiti con ...

Coronavirus, Trivulzio, il grande business: 150 euro al giorno per ogni anziano malato

LE LINEE GUIDA Altro aspetto critico è la selezione delle case di riposo che hanno aperto ... degli ospiti e del personale per il contenimento delle infezioni correlate all'assistenza nell'ambito dell ...

